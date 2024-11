TRAGÉDIA

Torcedor morre durante partida entre Bayern de Munique e Benfica pela Liga dos Campeões

Homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu

A vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Benfica nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, foi ofuscada por uma tragédia. Durante a partida, um torcedor do clube alemão passou mal nas arquibancadas, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

O fã estava no setor Sul da arena e, após se sentir mal, foi atendido às pressas e retirado do local. De acordo com a imprensa alemã, houve tentativa de ressuscitá-lo ainda no estádio.