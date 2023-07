Torcedora do Palmeiras morre após ser atingida por garrafa em briga na partida com o Flamengo

A palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu depois de ser ferida durante uma briga entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque, no sábado, na partida com o Flamengo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ela foi atingida por uma garrafada no pescoço e levada em estado grave no Hospital Santa Casa, no centro de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.



O irmão de Gabriela, Felipe Anelli, confirmou a morte da palmeirense em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira. "Sei o quanto você lutou cada segundo. Você foi de fato uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família", escreveu. Os familiares da torcedora chegaram a fazer uma campanha por doações de sangue.