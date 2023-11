Torcedores do Vitória pintam a cidade de vermelho e preto

As ruas não deixam mentir: a torcida do Vitória não podia estar mais feliz. Por toda a cidade, torcedores rubro-negros aproveitaram o feriado para exibir suas camisas, sempre acompanhadas de sorrisos de quem conquistou o acesso para a primeira divisão e, de quebra, conquistou o título da Série B, o primeiro troféu nacional da história do clube. Salvador amanheceu mais vermelha e preta do que nunca após o Criciúma empatar com o Guarani na noite da última terça-feira (14), confirmando matematicamente o título do Leão.