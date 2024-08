COPA DO BRASIL

Torcedores lotam bilheteria da Fonte Nova por ingressos para jogo entre Bahia e Flamengo

Torcedores de Bahia e Flamengo lotam a Bilheteria Norte da Arena Fonte Nova nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26). Os dois times se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (28), às 21h30. A previsão é que a bilheteria só inicie as vendas às 10h, mas desde às 4h torcedores começaram a chegar ao local.

"Jogo grande assim todo mundo quer estar presente. Quero ver o meu Bahia ganhar deles aqui porque tenho confiança que vamos chegar longe na Copa do Brasil", conta Mequias dos Santos, 24 anos, que madrugou na fila. Do lado Rubro-Negro, também há confiança. "Eles estão animados, mas sabem que somos favoritos e vamos ganhar aqui", fala Bernardo Sampaio, 32, que também chegou por volta das 4h no local.