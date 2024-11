ARENA MRV

Torcedores responsáveis pelo ataque na final da Copa do Brasil são identificados

O Atlético-MG identificou 21 culpados e 9 suspeitos pelas bombas na partida contra o Flamengo

Marina Branco

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 16:00

Fotógrafo Nuremberg José Maria é atingido por bomba atirada pela torcida do Atlético-MG na final da Copa do Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo

Torcedores que jogaram bombas e tentaram invadir o gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG foram identificados pelas forças de Segurança de Minas Gerais, de acordo com o clube alvinegro. São mais de 20 culpados, além de outros nove em processo avançado de identificação.

Os 21 envolvidos responderão criminalmente pelos atos, mas também serão punidos pelo próprio Atlético-MG, dentro das diretrizes de uso do estádio e do programa sócio-torcedor.

O Galo afirmou, em nota, que as gravações das câmeras do local foram avaliadas, e junto ao aparato técnico empregado no evento, possibilitaram a identificação dos responsáveis.

Por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a Arena foi interditada até o julgamento do caso. O Galo pretende recorrer a parte da decisão, para que seja possível continuar realizando jogos no estádio, mas sem torcida.

Arena MRV Crédito: Atlético Mineiro/Divulgação

O que aconteceu

A confusão se iniciou com torcedores atleticanos lançando copos em Rossi, goleiro rubro-negro. A partida foi paralisada, e os objetos foram anotados para posterior punição ao clube alvinegro.

Em seguida, começaram xingamentos aos jogadores do Flamengo, que estavam aquecendo próximo à torcida do Galo. Com o jogo iniciado, o pentacampeonato do Flamengo foi selado pelo gol de Plata, aos 37 do segundo tempo.

Logo após a comemoração flamenguista, um torcedor do Galo invadiu o campo, mas não chegou ao gramado, detido por seguranças. Foi então que bombas começaram a ser arremessadas, junto a outros objetos.

Uma das bombas jogadas pegou em um fotógrafo, fraturando três dedos e deixando três cortes nos pés do profissional. Além disso, ele também teve tendões rompidos, e precisou de intervenção cirúrgica.

No final do jogo, a torcida tentou novamente invadir o gramado, frente a pedidos do jogador Hulk para que se acalmassem. Então, foram arremessadas grades, bebidas e mais explosivos.