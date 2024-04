INTERNACIONAL

Torcida da Roma faz 'vaquinha' para pagar multa de jogador que provocou Lazio 'sem querer'

A torcida da Roma criou uma "vaquinha" para bancar a multa que o zagueiro Gianluca Mancini levou por comemorar um gol no clássico com a Lazio, no sábado, com uma bandeira que provocava o rival. O jogador, que marcou o único gol da partida, foi multado em 5 mil euros, cerca de R$ 27,2 mil.