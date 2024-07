NÃO DEU PARA QUEM QUIS

Torcida do Bahia esgota ingressos para a partida contra o Corinthians na Fonte Nova

A expectativa é por mais um bom público no Esquadrão em casa no Campeonato Brasileiro. No último sábado (13), a Fonte Nova registrou público pagante de 48.267 torcedores no duelo entre Bahia e Cuiabá.