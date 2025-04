FIQUE DE OLHO!

Nem toda barrinha de proteína é saudável: descubra como identificar boas opções

Saiba quais ingredientes buscar e quais evitar na hora de escolher o produto

Com a rotina cada vez mais corrida, as barrinhas de proteína se tornaram uma opção prática para quem busca manter uma alimentação equilibrada, especialmente antes ou depois dos treinos. No entanto, nem todas as barrinhas disponíveis no mercado são realmente saudáveis — e algumas podem conter mais açúcar e aditivos do que benefícios reais.>