BRASILEIRÃO

Internacional x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Neste sábado (26), o Internacional encara o Juventude em um clássico estadual pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).>

Onde assistir Internacional x Juventude ao vivo

Internacional

O time do Colorado vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa Libertadores. O Internacional ocupa a 12ª colocação no Brasileirão, com seis pontos (uma vitória, três empates e uma derrota). No último jogo, empatou 1 a 1 no clássico Gre-Nal, contra o Grêmio.>