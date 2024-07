FUTEBOL FEMININO

Treinadora do Bahia celebra triunfo em jogo da semifinal, mas prega pés no chão: 'Nada decidido'

Mulheres de Aço venceram o Sport por 2x1; volta será em Pituaçu

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 15:10

Bahia bateu o Sport pela ida da semifinal da Série A2 do Brasileirão feminino Crédito: Catarina Brandão / E.C Bahia

O Bahia deu um grande passo rumo à decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. No sábado (13), as Mulheres de Aço venceram o Sport por 2x1, pelo jogo de ida da semifinal. A partida foi disputada na Arena Pernambuco e os gols foram marcados por Ellen e Angela, enquanto Géssica descontou para o rubro-negro.

Ao fim do duelo, a técnica Lindsay Camila comemorou o resultado positivo, mas afirmou que o confronto ainda não está decidido. Ela lembrou da força que o Sport já demonstrou na competição. O Bahia tem a vantagem do empate no duelo da volta, sexta-feira (19), às 21h, em Pituaçu, para ir à decisão.

"O que a gente pode levar é o regulamento, mas não tem nada decidido. O time do Sport é muito aguerrido, conseguiu a classificação em casa, mas de um resultado adverso. A gente não pode entender que esse resultado leva a alguma coisa. Elas estavam gritando a todo tempo, colocando o pé na bola, acho que nós não tivemos uma das melhores noites", disse a treinadora.

Lindsay aproveitou para destacar a força do elenco tricolor. Diante do Sport, a aposta em Ellen se mostrou acertada e a jogadora anotou um dos gols. A comandante tricolor, afirma, no entanto, que o time ainda está um pouco ansioso no momento de definir as jogadas e por isso vem pecando nas finalizações.

"Elas entenderam como jogar. A Ellen é muito inteligente, finaliza bem e se movimenta bem. A troca da Loirão pela Ellen foi por conta do adversário, a gente queria centralizar, mas acabou que as jogadas foram mais pelas pontas. Acabou dando certo a participação delas no gol, tanto da Ellen, a Loirão, a Raissa entrando e fazendo gols... estamos bem servidas na frente e qualquer uma que faça o gol a gente vai ficar contentes", explicou ela, antes de completar:

"Acho que é um pouco a ansiedade delas. Nesse finalzinho a gente tem trabalhado tanto, nos treinos saem bem, quando não a gente cobra, mas eu sinto que é um pouco de ansiedade na hora de fazer os gols. É passar tranquilidade para elas, maturidade e calma para que a gente possa acertar o alvo".