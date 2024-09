EM CURITIBA

Trio é detido por suspeita de usar drone para espionar treino da Seleção Brasileira

Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar do Paraná por suspeita de espionar com um drone o treino da Seleção Brasileira, nesta terça-feira (3), em Curitiba. A suspeita de espionagem foi apontada após um dos homens ter sido identificado como um equatoriano. Nesta sexta-feira (6), o Brasil encara o Equador, no estádio Couto Pereira, pela eliminatória da Copa do Mundo.