CLÁSSICO

Triunfo no Ba-Vi faz Bahia avançar em primeiro às quartas do Nordestão

Além de garantir a classificação tricolor, o triunfo também assegura o Esquadrão como o líder

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2024 às 08:01

Triunfo no Ba-Vi faz Bahia avançar em primeiro às quartas do Nordestão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia é o primeiro time confirmado no mata-mata da Copa do Nordeste. A vaga veio graças à virada em cima do maior rival, o Vitória, na Fonte Nova. Além de garantir a classificação tricolor, o triunfo também assegura o Esquadrão como o líder do Grupo B.

Isso porque o Fortaleza, que ocupa o segundo lugar, perdeu do Ceará por 1x0, também na noite de ontem, e estacionou nos 8 pontos, enquanto o Bahia chegou aos 15. Como só faltam duas rodadas, não pode mais ser ultrapassado pelo Leão do Pici.

O adversário do time do técnico Rogério Ceni será o quarto colocado do Grupo B, ainda indefinido.

Contra o Vitória, o Bahia saiu atrás no placar com gol de Alerrandro, mas deixou tudo igual com Jean Lucas e assinalou o 2x1 com Kanu, ainda no primeiro tempo.

O gol de empate, aliás, teve participação direta de Everton Ribeiro. O camisa 10 recebeu de Kanu e descolou ótimo passe Jean Lucas chegar batendo dentro da área. Após a partida, Everton confirmou que ele e Cauly passaram mal às vésperas do clássico, mas que os dois fizeram questão de entrar em campo para jogar o Ba-Vi.

“Segunda-feira acabei não treinando, passei mal à noite, fiquei em claro. Ontem [terça-feira], Cauly que ficou mal. Mas falei que nada ia me tirar do clássico, queria muito. Torcida linda, nos ajudou, acreditou até o final. Nada ia me tirar desse jogo. Fico feliz que consegui concluir [a partida]”, disse o meia, em entrevista à TV Aratu.