Union Berlin perde em casa após 19 meses no Campeonato Alemão

Em duelo direto pelas primeiras colocações do Campeonato Alemão, o RB Leipzig protagonizou a primeira derrota do Union Berlin ao superar o rival por 3 a 0, neste domingo, no no Alte Försterei, pela terceira rodada. Com isso, o Bayer Leverkusen terminou na liderança, com 100% de aproveitamento, assim como o Bayern de Munique.



A segunda vitória consecutiva no campeonato fez o RB Leipzig ultrapassar seu adversário e pular para o quarto lugar, com os mesmos seis pontos do Stuttgart, terceiro colocado. O Union Berlin despencou quatro posições e foi para quinto, com seis.