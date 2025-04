LA LIGA

Valencia x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo será realizado no Estadio de Mestalla, em Valencia

Valencia e Espanyol se enfrentam nesta terça-feira, em confronto válido pela La Liga 2024/2025. O duelo será realizado no Estadio de Mestalla, em Valencia, e promete ser crucial para ambas as equipes na luta contra o rebaixamento. Com apenas dois pontos de diferença, o Valencia tenta aproveitar o fator casa, enquanto o Espanyol busca manter sua recuperação recente. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.>