CAMPEONATO ESPANHOL

Valladolid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da LaLiga

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 21ª rodada da competição

O Real Madrid visita o Real Valladolid neste sábado (25), em duelo válido pela 21ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h, no estádio José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha. A partida será um duelo de opostos na tabela do Campeonato Espanhol. Enquanto o time merengue é o líder da competição, com 46 pontos, o anfitrião da vez é o lanterna, com apenas 15.>