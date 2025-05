ENTRAVE JUDICIAL

Vampeta processa INSS após ter auxílio recusado; entenda

Pentacampeão mundial alega ter problemas permanentes no joelho esquerdo desde 2003, quando ainda atuava profissionalmente

Larissa Almeida

Publicado em 29 de maio de 2025 às 10:33

Vampeta Crédito: Reprodução/Jovem Pan

O ex-atleta baiano Vampeta, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, processou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após ter o pedido de auxílio-acidente recusado. Ele alega que tem problemas crônicos no joelho esquerdo desde que atuava como profissional. >

Segundo petição dos advogados, Vampeta teve uma grave lesão em 2003, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por um ano. Com a persistência dos efeitos do problema, o ex-atleta solicitou o benefício em novembro do ano passado sob argumento de que teve uma “redução permanente da capacidade laboral”. >

O INSS não aceitou o pedido e, agora, o ex-jogador baiano tenta a liberação do auxílio por via judicial. Em agosto, ele será submetido a uma perícia. Por hora, um relatório médico anexado ao processo, assinado por Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians, aponta o diagnóstico de gonartrose não especificada (CID 10 M17.9), uma condição degenerativa irreversível associada à sua atividade como atleta profissional. >