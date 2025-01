BA-VI 500

Veja a provável escalação do Bahia para o primeiro Ba-Vi do ano

Esquadrão realizou o último treino antes da partida contra o Vitória

O Bahia está pronto para o primeiro clássico do ano contra o Vitória. Na manhã desta sexta-feira (31), o tricolor realizou o último treino antes do Ba-Vi 500. A partida será neste sábado (1º), às 16h, na Fonte Nova. A partida terá torcida única e apenas os tricolores terão acesso ao estádio. >

Por outro lado, David Duarte voltou a treinar com os companheiros e pode ficar à disposição. Na última atividade, Ceni contou com todos os atletas, incluindo os que atuaram no meio da semana contra o Jequié. >