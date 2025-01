BA-VI 500

Veja a provável escalação do Vitória para o primeiro Ba-Vi do ano

Leão realizou o último treino antes da partida contra o Bahia nesta sexta-feira (31)

O Vitória está pronto para o primeiro clássico do ano contra o Bahia. Na manhã desta sexta-feira (31), o Leão realizou o último treino antes do Ba-Vi 500. A partida será neste sábado (1º), às 16h, na Fonte Nova. A partida terá torcida única e apenas os tricolores terão acesso ao estádio. >

A escalação final só será divulgada minutos antes do início da partida. O Vitória é o líder do Baianão, com 11pontos. Já o tricolor está na 3ª colocação, com oito. >