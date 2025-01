NOVO REFORÇO

Vitória encaminha contratação de atacante do Santos

Clube rubro-negro está próximo de concretizar a compra de Lucas Braga

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 20:13

Lucas Braga está com negociações encaminhadas com o Vitória Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Uma nova contratação do Leão está perto de ser concretizada. O Vitória encaminhou a contratação do atacante de beirada Lucas Braga, do Santos, para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini em 2025. Detalhes separam o acerto final para o clube baiano concretizar o negócio, que não está fechado, já que o jogador ainda não assinou contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO.>

O jogador de 28 anos deve assinar contrato por três temporadas com o rubro-negro e ficará à disposição do técnico Thiago Carpini assim que finalizar o negócio e ser regularizado. Ainda de acordo com Venê, o valor acertado foi de R$ 5 milhões em parcelas durante dois anos por 70% do atacante. O Leão venceu a concorrência de Vasco e Athletico, clubes que também demonstraram interesse no jogador.>

Nascido em São Paulo, Lucas Braga vai jogar em seu primeiro time no nordeste. Em 2024, Lucas entrou em campo 39 vezes, marcando oito gols e contribuindo com uma assistência, pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. Em toda a passagem pelo Santos, o atacante marcou 18 vezes e ajudou com nove passes para gols em 202 partidas. >