Artilheiros do clássico: Confira quem marcou mais gols em Ba-Vis realizados no século 21

164 jogadores diferentes deixaram suas marcas no placar dos 99 clássicos entre Bahia e Vitória disputados desde 2001

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:30

Nonato foi o jogador com mais gols marcados (10) em Ba-Vis realizados no século 21 Crédito: Welton Araujo/Arquivo Correio

Comemorar gol já é bom, mas contra o rival fica ainda melhor. Neste sábado (1º), o clássico Ba-Vi será disputado na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano, e a dúvida sobre a artilharia do confronto sempre volta no pensamento do torcedor curioso. Entre os 499 confrontos entre as duas equipes, o CORREIO escolheu como recorte contar quem foi o artilheiro do Ba-Vi no século 21. 164 jogadores diferentes deixaram suas marcas no placar dos 99 clássicos disputados.>

O levantamento contou apenas os Ba-Vis realizados a partir de 2001, ano que se configura como o primeiro no atual século. A primeira partida contabilizada ocorreu no dia 4 de março daquele ano. Na oportunidade, o Bahia goleou o Vitória por 4x1 dentro da Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O último clássico da lista ocorreu no ano passado, quando o Leão foi derrotado por 2x0 fora de casa, em partida válida pelo Brasileirão.>

Ídolo do Bahia, Nonato é o jogador que detém o título de artilheiro do clássico no século 21. Sétimo maior artilheiro da história do Tricolor, com 125 gols marcados, 10 deles aconteceram contra o Vitória no período do recorte. Formado nas categorias de base do tricolor, o ex-atacante passou três temporadas no Esquadrão antes de ir ao futebol sul-coreano. Nonato retornou ao clube baiano em 2007 e marcou 19 gols. O jogador se aposentou em 2020 e seu último time foi o Vitória da Conquista.>

Índio eternizou seu nome na história do Ba-Vi ao marcar quatro gols em um mesmo jogo Crédito: Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio

Antônio Rogério Silva Oliveira, mais conhecido como Índio, marcou a lembrança dos rubro-negros ao marcar quatro gols em um mesmo Ba-Vi no ano de 2007. O que pouca gente lembra é que o 6x5 não foi a primeira vez que o atacante deixou sua marca de forma expressiva na história do clássico. No mesmo ano, foram mais três gols no 4x2 do Vitória em cima do rival. As atuações de gala somou-se a mais um gol solitário para dar o segundo lugar ao ex-jogador do Leão. >

Fechando o pódio, um nome mais recente. Artilheiro com as cores vermelha e preta e dono de sete gols em Ba-Vis, Neto Baiano virou ídolo da torcida rubro-negra pelo rendimento dentro de campo e pelas provocações contra o Bahia. O carisma do jogador e a importância dos seus gols. Nascido em Ituaçú, o baiano teve quatro passagens pelo Vitória, sendo a última em 2015.>

Dentre todos os 164 nomes diferentes na contagem, somente quatro tiveram o privilégio de marcar por ambas as equipes. São eles: Maxi Biancucchi (quatro gols), Souza (três gols), Rhayner (dois gols) e Capixaba (dois gols). Também foram registrados dois gols contras no período, um para cada lado. O lateral Pablo Armero e o zagueiro Alan Costa entram na lista com gols marcados a favor dos adversários. A contagem total não contabiliza os tentos anotados no Ba-Vi de 2018 em que terminou com W.O para o Bahia.>

Confira a lista de jogadores com mais gols em Ba-Vis no século 21

1º - Nonato (10 gols)>

2º - Índio (8 gols)>

3º - Neto Baiano (7 gols)>

4º - Dinei (6 gols)>

5º - Ramon Menezes e Nádson (5 gols)>

6º - Fahel, Maxi Biancucchi, Robson, Fernando e André Neles (4 gols)>

7º - Éverton Ribeiro, Fernandão, Marcone, Rogério, Reinaldo Alagoano, Souza, Osvaldo, Escudero, Leandro Domingues e Gilmar (3 gols)>

8º - Wagner Leonardo, Mateus Gonçalves, Alerrandro, Léo Ceará, Wallace Reis, Diego Renan, Vander, Rhayner, Juan, Gabriel Paulista, Michel, Geovanni, Elkeson, Marcelo Heleno, Váldson, Obina, Víctor Aristizábal, Ramalho, Allan Dellon, Thaciano, Gilberto, Vinícius, Tiago Pagnussat, Edigar Junio, Kieza, Lincoln, Gabriel, Ávine, Elias, Rafael Bastos, Danilo Rios, Moré e Capixaba (2 gols)>