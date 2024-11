LUXO

Veja detalhes do relógio de R$ 2,3 milhões comprado por Vinicius Júnior

Item de luxo toca música e tem 148 diamantes cravejados

O jogador Vinícius Júnior comprou um relógio caríssimo com o tema do filme "O Poderoso Chefão". A peça está avaliada em nada menos que R$ 2,3 milhões.

O modelo, conhecido como Jacob & Co Opera Godfather Diamond Barrels, é uma peça de luxo, confeccionada em ouro rosa 18k. O item, que foi desenvolvido em colaboração com a Paramount, tem 49 mm de diâmetro e toca a famosa trilha do filme, apresentando 120 diferentes notas musicais