Veja em qual canal vai passar Vitória x Internacional ao vivo

Confronto contra os gaúchos ocorre nesta quarta-feira (5), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir Vitória x Internacional ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Vitória, mandante, é o primeiro time dentro do Z-4: ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos (16º colocado). O Leão vem de duas derrotas consecutivas e tenta reação como mandante. O Vitória terá os retornos de Lucas Halter e Ronald, que voltam após suspensão. Porém, Zé Marcos é desfalque pelo terceiro cartão amarelo.

Internacional

Já o Internacional, com 36 pontos e em 15º lugar, tenta se afastar de vez da parte de baixo. A equipe de Ramón Díaz tem 4,5% de chance de rebaixamento e chega ao confronto após uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas. No Internacional, Rafael Borré e Mercado estão suspensos. Alan Rodríguez, Braian Aguirre e Rochet seguem no departamento médico, obrigando mudanças pontuais de Ramón Díaz.

Prováveis escalações de Vitória x Internacional

Vitória: Thiago Couto; Erick, Camutanga, Neris, Edu e Maykon Jesus; Dudu, Willian Oliveira e Matheuzinho; Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Victor Gabriel, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Luis Otávio e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Internacional

Rodada: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Barradão – Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem de Vitória x Internacional

Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (Trio de Minas Gerais);