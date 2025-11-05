Acesse sua conta
Vitória recebe Internacional em casa para voltar a vencer na Série A e sair do Z-4

Confronto contra os gaúchos ocorre nesta quarta-feira (5), a partir das 19h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:00

Ronald volta de suspensão para confronto entre Vitória x Internacional
Ronald volta de suspensão para confronto entre Vitória x Internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Leão sofreu mais um baque na temporada ao ser derrotado para o Cruzeiro. Em meio a luta para permanecer na primeira divisão, os rubro-negros terão mais uma oportunidade de sair da zona de rebaixamento nesta quarta-feira (5). Desta vez, o Vitória conta com a força de sua torcida no Barradão para enfrentar o Internacional, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h.

Mesmo com o revés fora de casa, o cenário para o Leão ainda não volta a preocupar, já que os resultados de outros clubes que brigam contra a degola ajudaram os rubro-negros. Os empates de Santos, Atlético-MG, Internacional e Fortaleza, além da derrota do Red Bull Bragantino, permitiram que os baianos não se distanciassem mais do grupo de aspirantes à queda.

Ainda com 31 pontos, só um resultado positivo interessa aos comandados de Jair Ventura. Um empate não tira o clube da zona de rebaixamento. Além de fazer o “dever de casa”, o Vitória precisa torcer para uma derrota do Santos diante do Palmeiras. O treinador do Leão, inclusive, citou a equipe paulista e comparou os últimos jogos entre os times.

“A gente está vivíssimo. Eles têm uma tabela difícil, assim como a gente. A nossa torcida sabe da importância no Barradão. Saímos aplaudidos contra o Corinthians. Eu vejo a gente em uma crescente, jogando bem. Mas isso não vai nos garantir na Série A”, deu o recado.

Até o final da competição, o Vitória encara Internacional, Botafogo, Red Bull Bragantino, Sport, Mirassol, Palmeiras e São Paulo, enquanto o Santos enfrenta Palmeiras (duas vezes), Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude e Cruzeiro.

Atenção na defesa

Com 25 gols sofridos no segundo turno, o Leão da Barra tem a pior defesa do returno no Campeonato Brasileiro. Contando todas as 31 rodadas disputadas, os rubro-negros sofreram 47 gols. Somente Sport (49), RB Bragantino (49) e Juventude (58) foram mais vazados que o time baiano. Preocupado com o momento defensivo do time, o zagueiro Camutanga pediu mais atenção para o time quando estiver se defendendo.

“A gente tem trabalhado bastante, porque ficamos mais perto da vitória quando não sofremos gol. E não é só a defesa, o elenco todo tem que marcar e ter uma postura diferente. Não sofrendo gols, a gente fica mais perto de vencer e, quando você passa a não sofrer gol durante os jogos, isso traz uma confiança maior”, disse.

Para o confronto no Barradão, o técnico Jair Ventura vai contar com os retornos do zagueiro Lucas Halter e do volante Ronald. Ambos estavam suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o comandante rubro-negro perdeu Zé Marcos, suspenso para o jogo contra os gaúchos, e Ramon, que pertence ao Colorado e não pode jogar por motivos contratuais.

O maior desafio do treinador do Vitória é lidar com a lista de jogadores entregues ao departamento médico. Entre os oito nomes que se recuperam de lesão, o volante Gabriel Baralhas é quem está mais próximo de retornar. Além do meio-campista, Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri se recuperam de lesão.

A tendência é de que o Leão vá a campo com poucas mudanças em relação ao time que jogou contra o Cruzeiro, no Mineirão. Na trinca de zaga, Lucas Halter assume a função de Zé Marcos, enquanto Maykon Jesus substitui Ramon na esquerda. Do outro lado, o atacante Erick pode ser mantido como ala pela direita.

