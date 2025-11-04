Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Confronto contra os gaúchos ocorre nesta quarta-feira (5), a partir das 19h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir Vitória x Internacional ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relembre o confronto entre Vitória x Internacional

Vitória enfrentou o Internacional no Beira-Rio por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Internacional - 9ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Internacional - 9ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Internacional - 9ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Internacional - 9ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Internacional 2 x 1 Vitória - 28ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Internacional 1 x 3 Vitória - 3ª fase Copa do Brasil 2021 por Raul Pereira/EC Vitória
Vitória 0 x 1 Internacional - 3ª fase Copa do Brasil 2021 por Ricardo Duarte/Inter
Internacional 2 x 1 Vitória - 27ª rodada Brasileirão 2018 por Ricardo Duarte / Internacional
Vitória estreou diante do Internacional na Série A de 2013 por Felipe Oliveira / EC Vitória / Divulgação
Vitória 2x1 Internacional - 9ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Vitória enfrentou o Internacional no Beira-Rio por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória, mandante, é o primeiro time dentro do Z-4: ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos (16º colocado). O Leão vem de duas derrotas consecutivas e tenta reação como mandante. O Vitória terá os retornos de Lucas Halter e Ronald, que voltam após suspensão. Porém, Zé Marcos é desfalque pelo terceiro cartão amarelo.

Internacional

Já o Internacional, com 36 pontos e em 15º lugar, tenta se afastar de vez da parte de baixo. A equipe de Ramón Díaz tem 4,5% de chance de rebaixamento e chega ao confronto após uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas. No Internacional, Rafael Borré e Mercado estão suspensos. Alan Rodríguez, Braian Aguirre e Rochet seguem no departamento médico, obrigando mudanças pontuais de Ramón Díaz.

Leia mais

Imagem - Saiba quem serão os adversários de Bahia e Vitória na estreia do Baianão

Saiba quem serão os adversários de Bahia e Vitória na estreia do Baianão

Imagem - Vitória anuncia aprovação de projeto final da Arena Barradão; confira os detalhes

Vitória anuncia aprovação de projeto final da Arena Barradão; confira os detalhes

Imagem - Campeonato Baiano terá novo formato para 2026; entenda todas as mudanças

Campeonato Baiano terá novo formato para 2026; entenda todas as mudanças

Prováveis escalações de Vitória x Internacional

Vitória: Thiago Couto; Erick, Camutanga, Neris, Edu e Maykon Jesus; Dudu, Willian Oliveira e Matheuzinho; Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Victor Gabriel, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Luis Otávio e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Internacional

Rodada: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Barradão – Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem de Vitória x Internacional

Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (Trio de Minas Gerais);

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Mais recentes

Imagem - Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Imagem - Vitória diz não à CBF e recusa alteração de tabela do Brasileirão

Vitória diz não à CBF e recusa alteração de tabela do Brasileirão
Imagem - Corinthians pede para Memphis deixar hotel de luxo que custa R$ 250 mil mensais

Corinthians pede para Memphis deixar hotel de luxo que custa R$ 250 mil mensais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada