Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Confronto contra os mineiros acontece nesta quarta-feira (5), a partir das 20h

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:00

Escudo do Bahia
Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vale muito para ambos os lados da tabela.

Onde assistir Atlético-MG x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relembre o confronto entre Bahia x Atlético-MG

Bahia 2x3 Atlético-MG - 32ª rodada Brasileirão 2021 por Felipe Oliveira
Bahia venceu o Atlético-MG por 2x1 pelo Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Atlético-MG 1 x 1 Bahia - 7ª rodada Brasileirão 2024 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 4 x 1 Atlético-MG - 38ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Atlético-MG 1 x 0 Bahia - 19ª rodada Brasileirão 2023 por Pedro Souza/Atlético-MG
Bahia 2 x 3 Atlético-MG - 32ª rodada Brasileirão 2022 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia X Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
Fora de casa, o Bahia conseguiu o empate contra o Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
Fora de casa, o Bahia conseguiu o empate contra o Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly durante o jogo do Bahia contra o Atlético-MG por Felipe Oliveira/EC Bahia
Paulinho aproveitou a chance e marcou o gol do triunfo do Atlético-MG por Pedro Souza/Atlético-MG
1 de 11
Bahia 2x3 Atlético-MG - 32ª rodada Brasileirão 2021 por Felipe Oliveira

Atlético-MG

Mandante, o Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com 37 pontos, e tenta se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento – diferença atual de seis pontos para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4. Vindo de empate polêmico contra o Internacional, o Galo tem 1,4% de chance de queda, segundo a Opta.

No Galo, Jorge Sampaoli não terá Vitor Hugo (expulso na última rodada). Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia seguem no DM. Por outro lado, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana retornam após suspensão.

Bahia

Do outro lado, o Bahia mira o topo: o Tricolor é o 5º colocado, com 52 pontos, quatro a mais que o Botafogo (6º). A equipe de Rogério Ceni vem embalada após vencer o Bragantino e tem 66,2% de chances de garantir vaga direta na próxima CONMEBOL Libertadores. No Bahia, Rogério Ceni tem o retorno de Ademir, mas Santiago Ramos Mingo é desfalque por suspensão. Kayky é dúvida.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Bahia

Atlético-MG: Everson; Gustavo Scarpa, Saravia, Ruan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera e Igor Gomes; Bernard, Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Ademir, Rodrigo Nestor, Acevedo, Jean Lucas e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

Jogo: Atlético-MG x Bahia

Rodada: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV – Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem de Atlético-MG x Bahia:

Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci

