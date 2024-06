Veja onde assistir luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen em Salvador

No fim, fechando a sequência de lutas, entra no palco Seu Jorge com um show imperdível, que contará com a participação especial de Anderson Silva, tornando a despedida do lutador ainda mais emocionante. O after party ficará por conta do duo Deekapz, garantindo que a animação do público siga em alta até o fim da noite.