QUEDA PRECOCE

Veja os clubes da Série A que foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil

Competição mata-mata tem novo regulamento nas fases iniciais

A Copa do Brasil começou derrubando gigantes na primeira fase. Duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro passaram vexame foram eliminadas logo na estreia da competição. >

Nesta terça-feira (25), o Sport empatou por 0x0 com o Operário de Vargem Grande, no estádio Dutrinha, em Cuiabá, e foi derrotado nos pênaltis por 4x2. >

O Leão da Ilha conquistou o acesso no ano passado e tem feito altos investimentos na montagem do elenco. A queda na Copa do Brasil causou um atrito entre o técnico Pepa e a torcida rubro-negra. >