FUT7

Veja os escudos dos dez times da Kings League Brasil

O campeonato criado por Piqué terá sua primeira edição no Brasil com estrelas como Neymar, Kaká e Ludmilla

Marina Branco

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 13:28

Kings League Brasil Crédito: Divulgação I Kings League Brasil

A tão esperada noite da Kings League Brasil aconteceu na última segunda-feira (24), e já atraiu todos os olhares para os dez times participantes da primeira edição do torneio em solo brasileiro. Com escudos divulgados e draft definido, as equipes estão se preparando para a grande estreia, envolvendo diversas estrelas nacionais. >

Não foram nem mesmo só os escudos que brilharam - novos presidentes foram anunciados, como MC Hariel tomando a frente da equipe Funkbol e o famoso Luva de Pedreiro aparecendo na presidência do Capim. >

Veja os escudos da Kings League Brasil:

Fúria FC

Fúria FC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Capim FC

Capim FC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Dendele FC

Dendele FC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Fluxo FC

Fluxo FC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Desimpedidos GOTI

Desimpedidos GOTI Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Loud SC

Loud SC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Funkbol

Funkbol Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Generational Brasil FC

Generational Brasil FC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Nyvelados FC

Nyvelados FC Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Real Elite

Real Elite Crédito: Reprodução I Kings League Brasil

Mas o que é a Kings League?

Um dos maiores torneios de futebol alternativo que existem, o campeonato inclui clubes presididos por famosos. A alma do projeto é a disputa de partidas de Fut7, o futebol de sete jogadores também conhecido como society, em um campo reduzido de grama sintética. >

A grande diferença para o Fut7 comum está nas regras especiais, que servem para fazer com que o jogo pareça um jogo de videogame na vida real. Como? Com cartas especiais que ditam alguns rumos na partida.>

Logo de início, um sorteio determina quantos jogadores entrarão em quadra no início do jogo, e outro escolhe qual “carta especial” será acessível para cada time. A cada minuto que passa com bola rolando, um jogador novo entra em cada time, até que ambos tenham sete em quadra. >

As cartas, por sua vez, dão direito a "poderes" no jogo. Um exemplo é a de “pênalti do presidente”, que quando usada, pode liberar um integrante da equipe para “descer da tribuna” e bater a penalidade.>

Além das cartas, chamam atenção os presidentes dos dez times, em geral influencers, streamers, celebridades, artistas e ex-jogadores. No Brasil, Neymar, Vini Jr e Ludmilla presidem equipes, e Kaká é o presidente do torneio.>