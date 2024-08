BUSCA PELO TÍTULO

Veja quem o Bahia pode pegar nas quartas da Copa do Brasil; sorteio será nesta terça-feira

Esquadrão conhecerá o seu próximo rival no torneio eliminatório

Único time baiano vivo na Copa do Brasil, o Bahia vive a expectativa para conhecer o seu adversário nas quartas de final da competição. O sorteio que definirá os confrontos do torneio será realizado nesta terça-feira (20), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.