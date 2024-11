BOLA DE OURO

Veja quem são os jornalistas que não colocaram Vini Jr nem entre os 10 melhores do mundo

Vini Jr não foi citado por jornalistas de Finlândia, El Salvador e Namíbia na Bola de Ouro



Fernanda Varela

Estadão

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 13:15

Crédito: Real Madrid/Divulgação

A ausência do nome de Vini Jr como o melhor do mundo na premiação da Bola de Ouro gerou revolta mundial. No entanto, para três jornalistas, o brasileiro não está sequer entre os 10 melhores.

A lista completa da votação da Bola de Ouro, divulgada nesta sexta-feira. Os jornalistas Juha Kanernva, da Finlândia, Bruno Porzio, de El Salvador, e Sheefeni Nikodemus, da Namíbia, sequer citaram o jogador na hora de formar o top 10 de melhores jogadores do ano.

Conforme determinado regulamento da premiação da revista France Football, um jornalista de cada um do 100 primeiros países do ranking da Fifa lista dez nomes em ordem de preferência, e os jogadores recebem pontuações de acordo com a posição em que aparecem em cada lista.

Vencedor do prêmio, o meio-campista espanhol Rodri ficou fora de mais listas do que Vini Jr. Abdullah Ashoor, do Bahrein, Carlos Enrique Rivera, da Bolívia, Paché Andrade, da Colômbia, Dafrallah Mouadhen, dos Emirados Árabes, e Campo Estrada , do Panamá, foram os jurados que não incluíram o grande vencedor ao formularem os respectivos top 10.

Pesou para a vitória de Rodri o fato de ter ficado em primeiro lugar na lista de 49 jornalistas, enquanto Vini foi top 1 para 35 dos participantes da votação. Fora os dois, Bellingham (cinco vezes), Carvajal (quatro), Kroos (duas) Haaland (uma), Lookman (uma), Lautaro Martínez (uma) e Mbappé (uma) também receberam votos na primeira colocação.

Cada voto de melhor jogador do mundo dado pelos jornalistas valia 15 pontos, e o segundo lugar das listas valia 12 pontos. Do terceiro ao décimo lugar, eram distribuídos 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente.