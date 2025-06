ELIMINATÓRIAS

Venezuela x Bolívia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Monumental, em Maturín, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:00

Soteldo, atleta do Santos Crédito: Reprodução/Instagram

Venezuela e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira (6 de junho), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Maturín, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Venezuela x Bolívia ao vivo

A partida entre Venezuela e Bolívia terá transmissão ao vivo pelo sportv3. >

Venezuela

A Venezuela ocupa a 7ª colocação, com 15 pontos, e segue viva na briga por uma vaga direta ou na repescagem para a Copa do Mundo. O time do técnico Fernando Batista tem se mostrado forte em casa, tendo arrancado empates contra Brasil e Argentina. O elenco conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Ferraresi (São Paulo), Wilker Ángel (Juventude), Soteldo e Tomás Rincón (Santos), José Martínez (Corinthians) e Savarino (Botafogo). >

Bolívia

A Bolívia aparece em 8º lugar, com 14 pontos, e ainda sonha com a classificação. A seleção é a mais vazada das Eliminatórias, com 30 gols sofridos em 14 jogos, mas vem embalada após vitória sobre os venezuelanos em setembro. O atacante Miguelito, ex-Santos, é o artilheiro da equipe com cinco gols. >

Prováveis escalações de Venezuela x Bolívia

Venezuela: Romo; González, Ferraresi, Wilker Ángel, Aramburu; Savarino, Herrera, Casseres, Soteldo; Josef Martínez, Rondón. Técnico: Fernando Batista >

Bolívia: Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Roberto Fernández; Villamil, Cuellar, Ervin Vaca, Robson Matheus; Miguelito, Algarañaz. Técnico: Antônio Carlos Zago>

Ficha do Jogo

Jogo: Venezuela x Bolívia >

Campeonato: Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026>

Rodada: 15ª>

Data: Sexta-feira, 6 de junho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio Monumental, Maturín – VE>