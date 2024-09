MAROTINHA

Versão infantil da Maratona Salvador reúne famílias e incentiva estilo de vida saudável

Crianças de 2 a 12 anos também tiveram a chance de participar neste sábado (21) do evento

Da Redação

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 15:29

Versão infantil da Maratona Salvador reúne famílias e incentiva estilo de vida saudável Crédito: Reprodução

Não são só os adultos que podem curtir a Maratona Salvador, que, neste ano, deve atrair 10 mil corredores na orla da cidade. As crianças de 2 a 12 anos também tiveram a chance de participar neste sábado (21) do evento, que contou com uma edição voltada apenas para os pequenos: a Marotinha.

Os corredores do Shopping da Bahia foram transformados em pistas, onde as crianças correram sob o incentivo dos pais, muitos deles, inclusive, participantes do evento principal, que acontece no domingo (22), com largada no Parque dos Ventos, na Boca do Rio. A médica Laís Correia, 35 anos, é corredora amadora há uma década e levou a filha de 9 anos para participar do evento. A pequena já pratica natação e, recentemente, conta a mãe, começou a demonstrar interesse pela corrida.

"Somos espelhos dos nossos filhos. Ela sempre me viu correr e ficava animada quando me via chegando com a medalha no peito. É importante ter eventos voltados para esse público, porque assim ensinamos a eles a importância de uma vida saudável", comentou a médica.

Os pequenos que foram os primeiros a cruzar a linha de chegada, na verdade, não subiram ao pódio, como acontece nas provas tradicionais, porque a proposta do evento é apenas incentivar a prática do esporte, reunir a família, e não promover a rivalidade entre eles, como explicou o diretor técnico da Maratona Salvador, Douglas Cerqueira. "O momento é de celebração e diversão", resumiu. No entanto, todos receberam medalhas.

Antes da maratinha, os pequenos fizeram um aquecimento e se divertiram com o professor Márcio Sena, com músicas como Cabeça, Ombro, Joelho e Pé.

Na Marotinha, a criançada foi separada por faixa etária para correr em circuitos com distâncias entre 50m e 1km. Antes da largada, todos tiveram acesso a mesas com café da manhã e guloseimas. Além disso, instrutores conduziram um momento de aquecimento com alongamentos e danças.

A aposentada Nancy Vilella veio acompanhar a neta de 4 anos. Ela não largou o celular até a garota cruzar a linha de chegada. "Meu filho, o pai dela, já corre há algum tempo. Eu também sempre fui muito ativa. Muito bom ver a participação de pessoas de todas as idades", comentou.