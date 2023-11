Verstappen muda tom crítico sobre GP de Las Vegas e exalta corrida após vitória

Bastou cruzar a bandeirada em primeiro lugar no GP de Las Vegas na madrugada deste domingo, para o holandês Max Verstappen mudar a sua opinião quanto à realização da prova na cidade norte-americana. "Espero que todos tenham gostado. Nós definitivamente gostamos. Estou animado para voltar aqui no próximo ano e tentar fazer algo semelhante. Foi realmente uma sensação muito especial correr aqui", afirmou o holandês.

Após obter a 18ª vitória no ano, no entanto, o ânimo do piloto da Red Bul mudou radicalmente. Com discurso regado a elogios Verstappen disse estar ansioso para marcar presença nas próximas edições do GP de Las Vegas.