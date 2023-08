Vitor Hugo faz primeiro gol pelo Bahia e homenageia mãe

Vitor Hugo subiu sozinho e cabeceou com perfeição para fazer o segundo gol do Bahia na goleada por 4x0 diante do Bragantino na tarde deste domingo (20), na Arena Fonte Nova. O tento foi o primeiro do zagueiro com a camisa tricolor, que chegou com moral e passou por uma fase instável no clube até se firmar como titular sob o comando de Renato Paiva nas últimas partidas.



O gol marcado na partida foi uma homenagem a Márcia Castanheira de Souza, mãe do defensor que faleceu em abril deste ano após uma batalha contra o câncer, poucos dias depois do anúncio da contratação de Vitor Hugo pelo Bahia. Um dos motivos da vinda do zagueiro para Salvador era poder estar mais próximo de sua mãe durante essa fase da vida.