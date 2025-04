MARCA HISTÓRICA

Vini Jr. iguala Ronaldo em número de gols pelo Real Madrid

Gol de número 104 do brasileiro foi marcado neste sábado (5), pelo Campeonato Espanhol

Larissa Almeida

Publicado em 5 de abril de 2025 às 15:21

Vini Jr Crédito: Real Madrid/Divulgação

O brasileiro Vinicius Júnior alcançou mais um feito pelo Real Madrid neste sábado (5). Em partida contra o Valencia, válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, Vini Jr. marcou o gol de número 104 com a camisa do time espanhol e se igualou a Ronaldo Fenômeno como o brasileiro com o maior número de gols pelo Real Madrid. >

A marca conquistada por Vini Jr., aos 24 anos, veio no 307º jogo pelo clube merengue. Esta é a sétima temporada dele vestindo a camisa do Real, uma vez que chegou ao time em 2018. Ronaldo Fenômeno, por sua vez, alcançou essa marca em 2006, na quarta temporada pelo clube. >

Na lista dos brasileiros com maior número de gols pelo clube merengue, está atrás de Vini Jr. o jogador Rodrygo, com 68 gols marcados, empatado com o ex-lateral Roberto Carlos. >

O 104º gol de Vini Jr. aconteceu em um jogo disputado. Antes de alcançar a marca, Vini teve a chance de converter um pênalti, mas foi frustrado pela defesa do goleiro Mamardashvili. O Valencia ainda fez um gol no primeiro tempo, preocupando os madridistas. >

O gol do brasileiro só veio mesmo no segundo tempo, aos 10 minutos, e foi comemorado com alívio por Vini, que tinha sido alvo de vaias da torcida. Mesmo assim, o Real Madrid perdeu em casa por 2x1, após gol marcado por Hugo Duro, aos 49 minutos. Vini foi substituído antes da virada, aos 31 minutos. >

Com o gol de número 104, Vini tem como adiciona mais uma recorde na lista de conquistas. O craque brasileiro já está no top 20 dos maiores artilheiros da história do clube espanhol. Neste século, ele já é um dos maiores artilheiros do Real Madrid entre todas as nacionalidades e está a dois gols de igualar o galês Gareth Bale e entrar no top 5. >