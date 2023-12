Vitória acerta contratação de lateral direito Maguinho, do Goiás

Maguinho defendeu o Goiás em 2022 e 2023. Crédito: Goiás / Divulgação

A lateral direita do Vitória ganhou um reforço nos últimos dias do ano. A diretoria rubro-negra acertou a contratação de Maguinho, do Goiás. O jogador de 31 anos é aguardado na Toca do Leão em 2 de janeiro, quando a pré-temporada será iniciada.



Maguinho chegou ao Goiás em 2022 e tem vínculo até 2024. O pré-contrato com o Vitória será assinado após a rescisão com o alviverde ser concluída.



Na atual temporada, ele defendeu o time do Centro-Oeste em 50 jogos e marcou cinco gols. Titular absoluto da posição na Série A do Brasileiro, o lateral direito disputou 34 rodadas do campeonato, todas iniciando em campo. Estava suspenso nos quatro jogos em que ficou de fora.

Revelado pelo Tupi, Maguinho começou a carreira jogando como volante. Entre os times brasileiros, ele também tem no currículo América-RN, Capivariano-SP e Vila Nova. De 2019 a 2021, o novo reforço rubro-negro atuou no Japão, primeiro no Kawasaki Frontale e depois no Yokohama FC, onde chamou mais atenção.

CONCORRÊNCIA

No Vitória, Maguinho vai disputar posição com o capitão da campanha do acesso à Série A. Zeca ergueu a taça de campeão da Série B 2023 e renovou contrato com o rubro-negro até o final de 2024.

“O ano de 2023 foi incrível, de sonhos e realizações. E 2024 será um ano ainda maior (...). Vou buscar evoluir todos os dias para continuar honrando esse manto. Entrego a Deus todos os meus planos, sonhos e irei em busca de realizar junto com essa torcida maravilhosa”, escreveu Zeca, em seu perfil pessoal no Instagram, no começo do mês, após acertar a renovação.

Zeca é dois anos mais novo do que Maguinho e em 2023 defendeu o Vitória em 40 jogos, 26 deles na Série B do Brasileiro. Marcou dois gols.

Já Railan, reserva imediato de Zeca nesta temporada, não seguirá na Toca. O lateral direito de 23 anos se despediu do clube através das redes sociais na última terça-feira (26).

"Quero aqui agradecer primeiramente ao grande Deus que me proporcionou viver esse momento histórico nesse grande clube. Agradeço a toda diretoria, elenco e funcionários. A bíblia diz: 'O final das coisas é melhor do que o início' Meu muito obrigado nação rubro negra!", postou o jogador no Instagram. Railan também vestiu a camisa do Vitória 40 vezes este ano, sendo 24 deles na Série B.