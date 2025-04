MUDANÇA IMPORTANTE

Vitória anuncia que acesso ao Barradão passa a ser exclusivamente por reconhecimento facial

A implantação do sistema faz parte de um planejamento que segue a nova Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023

O Vitória anunciou que o acesso ao Barradão será feito exclusivamente através do reconhecimento facial a partir dessa quarta-feira (23), na partida contra o Cerro Largo, pela Copa Sul-Americana. Ou seja, não será mais possível entrar com o cartão do SMV nem com QR Code.>

Desde 2024, o clube implantou o reconhecimento facial como forma de entrada no estádio, iniciando por um período de testes com os sócios Leão da Barra (setor de cadeiras), e, gradualmente, expandindo para os demais setores e públicos.>

A implantação do sistema faz parte de um planejamento que segue a nova Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023, onde estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas obrigatoriamente deverão ter acesso por biometria até junho de 2025. De acordo com o artigo 151, “é direito do espectador a implementação de planos de ação referentes a segurança, a transporte e a contingências durante a realização de eventos esportivos com público superior a 20.000 (vinte mil) pessoas”.>