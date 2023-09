Vitória bate o Ituano e vence pela primeira vez como visitante no returno da Série B

Jogadores do Vitória comemoram o gol de Matheus Trindade, marcado contra o Ituano, na 29ª rodada da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória deu mais um passo importante na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (22), o rubro-negro venceu pela primeira vez como visitante no segundo turno da competição. Com gols de Matheus Trindade e Iury Castilho, o Leão venceu o Ituano, por 2x0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo.



A última vitória longe de Salvador tinha sido comemorada havia mais de dois meses, em 19 de julho, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife. O resultado diante do Ituano fez o Vitória somar 55 pontos e garantir a manutenção da liderança isolada do campeonato, independentemente de qualquer outro resultado desta 29ª rodada.

A diferença para Guarani e Sport, 2º e 3º colocados, respectivamente, foi ampliada para cinco pontos, mas os adversários ainda entram em campo neste sábado (23).

Já certo é que a sexta-feira trouxe uma dobradinha perfeita para a consolidação do Vitória no G4. A derrota do Criciúma para o Atlético-GO, por 3x1, fez o rubro-negro abrir sete pontos para a equipe catarinense, primeira fora do grupo seleto, na 5ª colocação, com 48 pontos.

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira (29), mais uma vez às 21h30, só que no Barradão, onde recebe o Tombense, pela 30ª rodada da Série B. O Ituano joga no dia seguinte, no sábado (30), às 17h, novamente em casa, no estádio Novelli Júnior, contra o Botafogo-SP.

BOLA EM JOGO

O torcedor do Vitória esperou muito pouco para soltar o gogó na sexta-feira à noite. Com apenas seis minutos de jogo, o Leão fez uso da bola parada para abrir o placar. Osvaldo cobrou falta e Matheus Trindade, de cabeça, marcou o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra: 1x0.

Apesar da comemoração inicial, o torcedor do Vitória não viveu grandes emoções no restante do primeiro tempo e viu o adversário ter mais volume de jogo, mesmo sem levar perigo.

Diante de um Ituano pouco efetivo, Lucas Arcanjo quase não foi acionado. Na única vez que os donos da casa assustaram, o goleiro rubro-negro deu conta do recado. Nos acréscimos, Yann Rolim passou por Rodrigo Andrade e bateu forte de fora da área. O arqueiro caiu bem e espalmou para garantir o resultado.

O segundo tempo também não trouxe um futebol empolgante, mas o Vitória soube administrar a vantagem no marcador. Como na etapa inicial, o Ituano finalizou mais, porém não conseguiu estufar a rede.

Matheus Cadorini foi quem mais chegou perto. Após bela jogada e passe açucarado de Emerson Urso, o atacante dominou bem e bateu contra a meta rubro-negra, mas Lucas Arcanjo defendeu e evitou o empate.

Lá de trás, o goleiro ainda viu Iury Castilho ampliar o placar nos acréscimos. Aos 46 minutos, o atacante driblou a marcação, bateu rasteiro e deu números finais ao jogo: 2x0.

FICHA TÉCNICA

Ituano 0x2 Vitória (Série B – 29ª rodada)

Ituano: Jefferson Paulino, Pacheco, Rafael Pereira, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira (Marthã) e Yann Rolim (Emerson Urso); Hélio Borges (Felipe Saraiva), Matheus Cadorini e Wesley (Kaique Clemente). Técnico: Marcinho Freitas.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan (Yan Souto), Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Matheus Trindade (Dudu), Rodrigo Andrade (Marco Antônio) e Matheusinho; Osvaldo (Zé Hugo), Léo Gamalho e Mateus Gonçalves (Iury Castilho). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Gols: Matheus Trindade, aos 6 minutos do 1º tempo; Iury Castilho, aos 46 do 2º tempo

Cartão amarelo: José Aldo, Rafael Pereira e Emerson Urso; Railan e Lucas Arcanjo

Público: 1.804 pagantes

Renda: R$ 39.540,00