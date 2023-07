Vitória confirma proposta para contratação de Gabriel Poveda

O Vitória negocia a contratação do atacante Gabriel Poveda, de 24 anos, que pertence ao Alverca, de Portugal, e estava defendendo o Bolívar, do Equador, até o mês passado.



"A gente fez uma proposta", confirmou o diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, durante entrevista concedida ao programa BN da Bola, da rádio Salvador FM, na noite de quarta-feira (5).



Revelado pelo Guarani, Gabriel Poveda foi negociado pelo Bugre com o Alverca em 2019, mas fez apenas uma partida pelo clube português. Antes de ser emprestado para o Bolívar, ele também foi cedido ao Athletico-PR, Juventude, Grêmio Esportivo Brasil e Sampaio Corrêa, clube em que teve maior regularidade.