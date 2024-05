Vitória deixa de embolsar premiação milionária com eliminação na Copa do Brasil

O caminho do Vitória na Copa do Brasil 2024 foi curto. Por ser o atual campeão da Série B, o Leão entrou diretamente na terceira fase, mas de lá não saiu. Acabou eliminado na mesma etapa pelo Botafogo, após sofrer duas derrotas. A queda, além de dolorida para o torcedor, também causa decepções financeiras para o clube.

A meta da gestão rubro-negra para a temporada era avançar, no mínimo, às oitavas de final da competição. Sem cumprir o objetivo, o clube baiano deixa de faturar a 'bolada' de R$ 3,465 milhões. Esse dinheiro é referente à premiação das oitavas de final e, portanto, cairá na conta do adversário carioca.

O Botafogo já havia ganhado o duelo de ida por 1x0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na partida de volta, mais um triunfo: 2x1 no Barradão. Luiz Henrique e Júnior Santos balançaram as redes para o alvinegro, enquanto Daniel Júnior descontou para o Vitória.