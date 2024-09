BRASILEIRÃO

Vitória é cirúrgico, vence Atlético Goianiense fora e se aproxima da saída do Z-4

Rubro-Negro superou adversário por 2 a 0 em jogo de poucas oportunidades

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 18:02

Vitória venceu bem o Atlético Goianiense fora de casa Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Depois de quatro jogos e mais de um mês, o Vitória voltou a vencer no Brasileirão. Pela 26° rodada do campeonato, o Rubro-Negro superou por 2 a 0 o Atlético Goianiense fora de casa. Os gols da partida foram anotados por Alerrandro, no início do primeiro tempo, e Matheusinho, o melhor jogador em campo, já na segunda etapa da partida.

O jogo como um todo foi marcado por muita disputa e poucas oportunidades. Mesmo postado na marcação, o Leão conseguiu se defender bem e controlar a partida. No lado ofensivo da bola, não foram muitas as oportunidades para o Vitória, mas isso não fez diferença. Em dois contra-ataques mortais, que surgiram de roubadas de bola, o time baiano foi cirúrgico para garantir os três pontos.

Voltando de lesão, além do gol, Matheusinho foi fundamental para a marcação da saída de bola do time adversário e a criação das oportunidades. Os alas, por sua vez, cumpriram bem o seu papel, fechando as pontas e sendo decisivos - Mosquito no primeiro gol e Janderson no segundo - nas corridas que levaram o Vitória para as redes.

Com o resultado, o Vitória volta a respirar na competição e chega a mesma pontuação [25] do Corinthians, tomando a 17° colocação no número de vitórias. Agora, o Rubro-Negro está a dois pontos da saída do Z-4, mas pode ser ultrapassado novamente pelo time paulista ainda hoje, já que o alvinegro encara o Botafogo no Rio de Janeiro. Por outro lado, o Atlético Goianiense segue afundado na lanterna do campeonato com apenas 18 pontos.

Na sequência do campeonato, o Vitória vai voltar a Salvador para tentar emplacar uma sequência de bons resultados em seus domínios. O Rubro-Negro encara o Juventude pela 27° rodada do campeonato no sábado (21), às 16h, e vai contar com a força da sua torcida para sair vencedor. O Atlético Goianiense, por sua vez, vai precisar deixar Goiânia e encarar o Corinthians em São Paulo no mesmo dia e horário.

O JOGO

Em casa, o Atlético Goianiense veio escalado de maneira ofensiva. No 4-3-3, o Dragão colocou ainda Shaylon e o costa-riquenho Campbell atrás dos três homens avançados, ficando com apenas Rhaldney como homem de marcação. O Leão no mesmo esquema, com Carlos Eduardo, Alerrandro e Gustavo Mosquito formando o ataque. No meio, entretanto, apostou em Matheusinho como meia criador na frente da dupla de volantes rormada por Machado e Luan.

Os primeiros minutos foram truncados e de muita marcação, sem grandes chances de gols. A primeira oportunidade clara, no entanto, foi do Vitória. Matheusinho, de volta de lesão, fez questão de mostrar serviço e bateu forte de direita de fora da área, obrigando Ronaldo a fazer grande defesa e mandar a bola para escanteio aos 10 minutos de jogo. O belo chute do camisa 30 seria apenas uma primeira amostra do que ele poderia fazer para ajudar o Vitória em seu retorno.

Dois minutos depois, Matheusinho foi esperto para roubar a bola no meio de campo e acionar Gustavo Mosquito. O ponta acelerou pela direita para puxar contra-ataque, deixou a marcação para trás e cruzou rasteiro para Alerrandro bater forte e abrir o placar em Goiânia. Precisando somar pontos desperadamente, o lanterna se lançou à frente após sair perdendo, mas esbarrou na solidez defensiva do Leão da Barra, que teve Néris e Wagner Leonardo tirando tudo atrás.

Com o Rubro-Negro bem postado e esperando as chances de contra-ataque, o jogo passou a rodar sem grandes chances. Mesmo sem a bola, o Leão conseguiu controlar a partida e, com Matheusinho, incomodava a saída de bola dos volantes do adversário, o que dificultava a criação do lado adversário. Assim, com a partida truncada e muita disputa entre os dois jogadores, só aos 36 minutos do primeiro tempo houve uma boa chance de gol para o Dragão.

Com as linhas de passes fechadas pelo meio e nas laterais dos sistema defensivo do Vitória, o volante Rhaldney resolveu chutar de fora da área e acertou uma bomba de longe, mas Lucas Arcanjo saltou alto para defender e jogar a bola pela linha de fundo. Mesmo após o lance de perigo, o Goianiense não se animou. O Vitória, por sua vez, quase conseguiu ampliar aos 47 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Wagner Leonardo apareceu livre e escorou de cabeça para Carlos Eduardo. Na pequena área, o atacante finalizou de voleio, mas a bola saiu pela direita da meta.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético Goianiense fez ajustes no ataque e promoveu a entrada Janderson, mais um ponta, no lugar de Shaylon. Apesar das mudanças do Dragão, o jogo seguiu com poucas oportunidades, assim como foi ao longo do primeiro tempo. Mesmo com o adversário mais rápido e com mais homens no ataque, o Vitória seguiu bem na marcação, disputando espaços e evitando oportunidades clara de gol.

Assim como no primeiro tempo, porém, o Leão seguiu com dificuldades em acertar contra-ataques como o que lhe rendeu o gol de Alerrandro, única oportunidade em que o Vitória conseguiu sair rápido e oferecer perigo ao adversário. Com o cenário, o Dragão passou a se manter no campo de ataque e próximo da área de Lucas Arcanjo cada vez mais. Perto da meta, os sustos passaram a ser frequentes e as bolas alçadas na área se multiplicaram, mas sem eficiência.

O Atlético foi perdendo fôlego ao longo da segunda etapa e, aos 32 minutos, um filme pareceu se repetir no Estádio Antônio Accioly. No campo de ataque, Campbell teve a carteira batida por Everaldo. Na sequência, Janderson puxou contra-ataque de maneira rápida e entregou para Matheusinho. O camisa 30 do Vitória recebeu com tranquilidade, cortou para o meio dentro da grande área e bateu firme para ampliar o placar e fechar o caixão, mesmo faltando mais de 15 minutos para o fim do jogo.

Na sequência da partida, com muito nervosismo e cheio de alterações, o Atlético Goianiense não conseguiu ser efetivo e o jogo terminou assim: 2 a 0 para o Leão da Barra.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense 0 X 2 Vitória - Brasileirão (26° rodada)

Atlético Goianiense: Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano, Philipe Sampaio e Guilherme Romão; Rhaldney (Campanharo), Shaylon (Janderson) e Campbell (Lacava); Alejo (Alix Vinicius), Luiz Fernando e Derek (Emiliano Rodriguez). Técnico: Umberto Louzer.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Willian Oliveira), Machado (Ryller) e Matheusinho; Carlos Eduardo (Everaldo), Gustavo Mosquito (Zé Hugo) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Estádio Antônio Accioly

Gols: Alerrandro, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Matheusinho, aos 32 minutos, da segunda etapa..

Cartão Amarelo: Alerrandro, Lucas Esteves, Matheusinho, Willian Oliveira e Gustavo Mosquito pelo Vitória; Luiz Fernando, Rhaldney e Campbell pelo Atlético Goianiense;

Arbitragem: Edina Batista, Fabrini Bevilaqua Costa e Miguel Cataneo (SP)