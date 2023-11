Vitória é o clube nordestino com melhor campanha na história da Série B; veja ranking geral

Equipe do Vitória ergue taça de campeão da Série B do Brasileiro 2023 . Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Nenhum clube nordestino rendeu tanto na história dos pontos corridos da Série B do Brasileiro como o Vitória. Na atual temporada, o rubro-negro baiano registrou a melhor campanha da competição entre os times da região. Foram levadas em consideração as edições de 2006 para cá, disputadas no mesmo formato.



Com 72 pontos, o Vitória se sagrou campeão duas rodadas antes do torneio terminar. Sob o comando do técnico Léo Condé durante as 38 rodadas, venceu 22 jogos, empatou seis e perdeu 10. Com o aproveitamento de 63%, o Leão comemorou o primeiro título nacional de sua história.

Antes, o Fortaleza era o time nordestino com melhor campanha na hera dos pontos corridos da Série B. Em 2018, a equipe cearense ficou com o título ao somar 71 pontos. O Vitória já havia igualado tal pontuação em 2012, quando conquistou o acesso na 4ª colocação, porém o saldo de gols (21 do tricolor contra 16 do rubro-negro) fazia com que o Leão tivesse desempenho inferior.

Vitória e Fortaleza foram os únicos clubes do Nordeste a erguerem a taça de campeão da Série B de 2006 para cá. Fizeram o mesmo, dois times do Centro-Oeste, nove do Sudeste e três do Sul. Nenhuma equipe da região Norte conseguiu o feito.

RANKING GERAL

Quando comparada a campanha do Vitória nesta temporada com a dos demais campeões da Série B, o Vitória aprece em 11º lugar no ranking. O desempenho do rubro-negro é superior à do Fortaleza, como já foi mencionado anteriormente, e também à do Botafogo, em 2015 e 2021, à do Coritiba, em 2007 e 2010, à do Atlético-MG, em 2006, e à do Joinville, em 2014.

O Corinthians aparece no topo do ranking de campeões. Em 2008, o time paulista somou 85 pontos, após 25 vitórias, 10 empates e apenas três derrotas. Nenhum adversário conseguiu superá-lo.

Em 2011, a Portuguesa chegou perto, ao conquistar 81 pontos depois de vencer 23 partidas, empatar 12 e perder três. O Goiás fecha o top 3 com a campanha de 2012, quando conseguiu 78 pontos. Foram 23 vitórias, nove empates e seis derrotas.