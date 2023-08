Vitória é o time que mais venceu na Série B

Jogadores do Vitória festejam diante da torcida em jogo contra o Ceará. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Nenhum time venceu mais vezes na Série B do Brasileiro que o Vitória. O rubro-negro derrotou o Ceará, por 1x0, no último domingo (13), somou 44 pontos, se manteve na vice-liderança e alcançou a 14ª vitória na competição.



O líder Sport, dono de 45 pontos, soma 13 vitórias, assim como o Novorizontino, 3º colocado, com 42 pontos. Último time dentro do G4, na 4ª posição, o Criciúma tem 41 pontos e 12 triunfos, assim como o Juventude, porteiro do grupo de acesso em 5º lugar, com 39.

O número de vitórias é o segundo critério de desempate no sistema de pontos corridos, adotado a partir de 2006. O saldo de gols é o primeiro.

A maior parte das vitórias rubro-negras foi conquistada no Barradão, palco do último jogo, contra o Ceará. Em casa, o Leão venceu nove vezes. Além da equipe cearense, o time comandado por Léo Condé bateu também Ponte Preta (3x0), Londrina (2x0), CRB (1x0), Ituano (3x0), Sampaio Corrêa (2x1), Novorizontino (2x1), Chapecoense (1x0) e ABC (2x0).

As outras cinco vitórias foram comemoradas longe de Salvador, contra ABC (3x0), no Frasqueirão, Botafogo-SP (3x0), no estádio Santa Cruz, Ceará (2x0), no Castelão, Tombense (2x1), no estádio Soares de Azevedo, e Sport (2x1), na Ilha do Retiro.

BOLA NA REDE

Nas 14 vitórias conquistadas, o Vitória sofreu apenas quatro gols, um em cada jogo contra Sampaio Corrêa, Novorizontino, Tombense e Sport.

O rubro-negro também tem número expressivo nas vitórias quanto a colocar a bola na rede adversária. Foram 29 gols marcados, uma média de mais de dois por triunfo comemorado.

O último deles foi assinado por Léo Gamalho. O centroavante foi o autor do único gol do jogo contra o Ceará. Cobrou pênalti certeiro e garantiu mais uma alegria no Barradão.

“A gente fez o gol e depois teve boas oportunidade de chegar, mas erramos no último passe. Mas é isso, o jogo foi pegado, foi difícil e o torcedor reconheceu. O campeonato é isso. Graças a Deus ganhamos mais uma e conquistamos três pontos importantes”, festejou Léo Gamalho, em entrevista à Rádio Transamérica, concedida após o jogo.