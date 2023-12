Vitória empresta goleiro revelado na base a time da Série C

Goleiro revelado pelo Vitória, Yuri Sena é emprestado ao CSA. Crédito: Divulgação CSA

Revelado na Toca do Leão, o goleiro Yuri Sena vai defender o CSA em 2024. Ele foi emprestado pelo Vitória à equipe sergipana por uma temporada. O prata da casa tem 22 anos e contrato com o rubro-negro até dezembro de 2025.



Yuri fez parte do elenco profissional do Vitória este ano, mas entrou em campo apenas uma vez, na derrota por 2x1 para o Campinense, na última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. Na ocasião, o rubro-negro já estava eliminado e entrou em campo com a equipe sub-20.

Como Lucas Arcanjo foi o titular e tinha Thiago Rodrigues e Dalton como suplentes, Yuri Sena não foi relacionado nenhuma vez na Série B do Brasileiro.

O goleiro teve a primeira experiência no time profissional do Vitória em 2020, quando foi titular em cinco jogos da segunda divisão nacional. Em 2021, Yuri começou em campo em três partidas do Campeonato Baiano e em duas da Copa do Nordeste, mas depois voltou a integrar as equipes sub-20 e sub-23.