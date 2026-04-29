LEÃO MOTIVADO

Vitória enfrenta o Confiança para confirmar liderança na Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:48

Vitória faz último treino antes de enfrentar o Confiança, pela Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de duas derrotas fora de casa que repercutiram mais pelas decisões da arbitragem do que pelo futebol praticado pelo time, o Vitória continua sua sequência longe de Salvador com o objetivo de voltar a vencer na temporada. Nesta quarta-feira (29), o desafio do Leão será pela Copa do Nordeste, onde enfrenta o Confiança, pela 5ª rodada, a última da fase de grupos da competição. A bola rola a partir das 21h30, no gramado do Batistão.

O Vitória lidera o Grupo A com nove pontos ganhos. O ASA (AL) é segundo, com oito, e o Souza (PB) vem em terceiro, com sete pontos. Os três times brigam pelas duas vagas para as quartas de final, mas só a primeira posição interessa para o Leão, como pontuou o técnico Jair Ventura, que revelou mandar o melhor que tem à disposição para a partida.

Veja como foi a preparação do Vitória para enfrentar o Confiança 1 de 5

“O clube quer a classificação, o título, vamos ter que ir com força máxima. Quem estiver em melhores condições vai jogar para buscar a classificação, vencer fora. Nosso adversário também briga. A gente quer decidir a próxima fase com nossa torcida”, deu o recado.

Para o confronto pelo Nordestão, Jair Ventura já sabe que não contará com o atacante Renê, que saiu de campo do jogo contra o Athletico-PR após entrada forte de Arthur Dias. Apesar do centroavante não ter lesão detectada, o jogador vai ganhar um descanso antes da partida contra o Coritiba, no próximo sábado (2).

Se recuperando de problemas físicos ou ainda buscando voltar à forma física ideal, a lista de desfalques do Leão ainda conta com 11 nomes. São eles: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Claudinho, Edu, Camutanga, Riccieli, Rúben Ismael, Dudu, Gabriel Baralhas, Pedro Henrique e Renato Kayzer.

Se por um lado Jair Ventura não contará com o artilheiro da Copa do Nordeste, dois jogadores voltam a estar à disposição. O zagueiro Neris, recuperado de tendinopatia no joelho, e o lateral-esquerdo Jamerson, que tinha lesão na coxa, reforçam o time. Nathan Mendes, que cumpriu suspensão no último final de semana, volta a ser relacionado. Apesar das declarações de Ventura, a tendência é de um time mesclado diante do Confiança.

Escrever novas histórias

Jogador mais velho a entrar em campo com a camisa do Vitória, aos 39 anos, Osvaldo já disse em mais de uma oportunidade que quer terminar a carreira com o título da Copa do Nordeste. A última dessas declarações ocorreu na segunda-feira (27), quando o jogador recebeu o título oficial de Cidadão Soteropolitano.

Querendo escrever a última parte de sua história como atleta profissional, o atacante precisa ver o seu time derrubar um tabu. O Vitória não vence o Confiança no estado de Sergipe desde 2014, quando superou a equipe da casa por 3x1. Desde então, os rubro-negros enfrentaram o time rival cinco vezes em Aracaju. Todas sem triunfos.