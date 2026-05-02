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Vitória enfrenta o Coritiba buscando voltar a vencer no Brasileirão e se afastar do Z-4

Equipes se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, pela 14ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de maio de 2026 às 06:00

Caíque em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de três jogos consecutivos fora de casa sem vencer, somando compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste, o Vitória volta ao Barradão neste sábado (2), às 18h30, para enfrentar o Coritiba pela 14ª rodada da Série A, em busca de recuperação. Com dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos na competição, o Leão ocupa a 13ª colocação, com 15 pontos, apenas um a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e entra em campo pressionado para voltar a vencer e se afastar da parte de baixo da tabela.

O desafio, porém, não será simples. O Coritiba faz uma campanha consistente, especialmente como visitante. Na 7ª colocação, com 19 pontos, a equipe paranaense briga por vaga no G-5 e possui a quarta melhor campanha fora de casa, com 52,3% de aproveitamento, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas. Diante desse cenário, o apoio da torcida no Barradão, onde o Vitória tem a sétima melhor campanha como mandante, com 72,2% de aproveitamento e apenas dois gols sofridos, será fundamental para empurrar o time em busca do resultado.

“Sabemos da dificuldade do jogo, vamos enfrentar uma equipe forte e bem treinada. Precisamos manter o que temos feito nos últimos jogos, com luta, mas também com posse de bola, e transformar isso em gols. Com o apoio da torcida, que sabemos que vai lotar o Barradão, a esperamos conquistar os três pontos em um confronto direto”, projetou o volante Caíque Gonçalves em entrevista coletiva.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 12

Além da dificuldade do adversário, o Vitória também precisa lidar com o desgaste físico acumulado. A equipe atravessou uma maratona intensa em abril, com nove jogos em 30 dias, média de uma partida a cada 3,3 dias. Para o confronto deste sábado, enquanto o o Coritiba teve a semana livre para treinar, o Leão entrou em campo na última quarta-feira (29), pela Copa do Nordeste. Com isso, os titulares tiveram apenas uma sessão de treino antes do jogo, realizada na sexta-feira (1º), no CT Manoel Pontes Tanajura.

“Não temos tido tempo de treino, como o Jair sempre fala, então o trabalho tem sido muito baseado em vídeos e instruções. É algo que a gente conversa bastante internamente, de não usar o cansaço ou os desfalques como desculpa. Existe desgaste, claro, chega um momento em que a perna pesa, mas precisamos superar. Jogar no Barradão ajuda muito nesse sentido. O foco tem sido ajustar detalhes na base da conversa, porque é o que temos, e seguir firmes para manter a competitividade”, explicou o volante do Leão.

Além do pouco tempo de preparação, o técnico Jair Ventura ainda convive com uma longa lista de desfalques. Camutanga, Claudinho, Dudu, Edu, Baralhas, Mateus Silva, Neris, Riccelli, Rúben Ismael e Pedro Henrique seguem fora por lesão. Erick, por sua vez, cumpre suspensão de dois jogos aplicada pelo STJD após críticas à arbitragem na derrota para o Athletico-PR e depende de um efeito suspensivo, solicitado pelo clube na quinta-feira (30) e que pode chegar até horas antes do jogo, para poder atuar.