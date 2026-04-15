CONFRONTO INÉDITO

Vitória enfrenta o Piauí buscando encaminhar classificação na Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05:30

Elenco do Vitória treina em preparação para encarar o Piauí Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória chega ao terceiro jogo consecutivo no Barradão em busca da terceira vitória seguida no estádio, com o objetivo de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, em um confronto inédito na história. Após bater a Juazeirense, também pelo Nordestão, e o São Paulo, pelo Brasileirão, o Rubro-Negro agora encara o Piauí nesta quarta-feira (15), às 21h30, pela 4ª rodada da fase de grupos da competição regional.

No primeiro duelo entre Leão da Barra e Enxuga Rato, a equipe baiana não cogita outro resultado que não seja a conquista dos três pontos diante do atual bicampeão piauiense, que disputa a Série D. Na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos — um a menos que o líder ASA —, o time tem foco total na vitória, que pode deixar sua situação bem encaminhada na chave.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 3

Em caso de triunfo, combinado a um tropeço do Sousa, que também soma seis pontos e enfrenta a Juazeirense, o Leão praticamente garante a classificação. Além disso, se o ASA for derrotado pelo Confiança, o Vitória pode assumir a liderança do grupo e encaminhar a ponta da tabela, podendo até empatar na rodada final para avançar, a depender do saldo de gols. Terminar em primeiro é fundamental para garantir o mando de campo no jogo único das quartas de final, no Barradão.

“Fazer um bom jogo, buscar a vitória, claro, e, se for possível já garantir a classificação, é isso que vamos buscar. Precisamos jogar com garra. Se somos favoritos, temos que mostrar isso em campo e ir em busca do título [...] Todos sabem da importância de manter o foco e a concentração. Não podemos entrar achando que já está ganho; é dentro de campo que se decide. Precisamos estar tranquilos e concentrados para fazer um bom jogo e sair com a vitória”, projetou o zagueiro Luan Cândido.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026 1 de 14

Apesar da importância da partida, o Vitória deve ir a campo com uma equipe reserva ou, ao menos, mista. Após estrear com derrota para o Botafogo-PB utilizando um time alternativo, o técnico Jair Ventura acionou os titulares e conseguiu vitórias sobre CRB e Juazeirense. Para o duelo contra o Piauí, no entanto, o treinador já adiantou que deve poupar alguns jogadores.

“Contra o Botafogo-PB, a gente precisou poupar. Agora vamos avaliar quem apresenta indicadores de desgaste. Quem estiver com a ‘setinha vermelha’, vamos segurar. É o caso do Caíque, que provavelmente fica fora. Quem estiver bem fisicamente pode ir para o jogo. A gente precisa classificar, ainda mais porque o ASA venceu e nos ultrapassou por um ponto”, explicou.

“Queremos decidir em casa para não precisar fazer mata-mata fora. Não vamos abdicar da competição, mas é claro que a prioridade é o Brasileiro, ainda mais com o Corinthians na sequência. Dentro do possível, vamos com a força máxima”, completou.