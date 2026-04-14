COPA DO NORDESTE

Vitória x Piauí: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:47

Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Piauí se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2026. O Leão, 2º colocado do Grupo A com 6 pontos, busca a terceira vitória seguida em casa para encaminhar a classificação, enquanto o time piauiense tenta reagir após derrota na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Piauí ao vivo

A partida entre Vitória e Piauí terá transmissão ao vivo por TV Aratu (TV aberta e YouTube) e SportyNet (YouTube).

Vitória

O Vitória chega embalado por duas vitórias seguidas no Barradão — 4x1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, e 2x0 sobre o São Paulo pelo Brasileirão — e busca o terceiro resultado positivo consecutivo em casa. Com 6 pontos, o time pode praticamente garantir a classificação se vencer, especialmente em caso de tropeços de Sousa e ASA.



Para o confronto, o técnico Jair Ventura deve utilizar uma equipe mista, por conta do desgaste físico. Seguem fora Mateus Silva, Jamerson, Camutanga, Edu, Neris, Rúben Ismael, Dudu e Fabri, enquanto Claudinho, Riccelli, Marinho e Pedro Henrique podem retornar como opções após transição física.

Piauí

O Piauí chega pressionado após derrota por 2x0 para o Fluminense-PI na rodada passada da Copa do Nordeste e ainda tenta se recuperar na competição. A equipe também vem de empate por 1x1 com o Atlético-CE pela Série D, mantendo um momento irregular na temporada. Mesmo como atual bicampeão piauiense, o time entra como azarão no confronto e tenta surpreender no primeiro confronto entre os dois times na história.

Prováveis escalações de Vitória x Piauí

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Edenilson e Ramon; Zé Vitor, Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Piauí: Pedro Paulo; Eduardo, Thurram, Leandro Amorim e Tenório; Andinho, Adson e Breno; Guilherme Beléa, Kauã Maranhão e Nathan. Técnico: Jonydei Tostão.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Piauí

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Rodada: 4ª rodada

Data: Quarta-feira, 15 de abril de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: TV Aratu e SportyNet

Arbitragem