Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória está pronto para enfrentar o Mirassol; veja a escalação titular

Partida acontece às 16h no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15:01

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está escalado para enfrentar o Mirassol no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29). O Campeonato Brasileiro tem apenas mais três rodadas para o fim da competição e o Leão da Barra está entre os times que brigam para não terminar o ano com o gosto amargo do rebaixamento. Com a disputa ainda em aberto, o Rubro-negro tem o objetivo de acabar mais uma rodada fora do Z-4 e encaminhar a permanência na primeira divisão.

Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Corinthians 0x0 Vitória - 11ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol 1x1 Vitória - 17ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x0 Bragantino - 15ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada  por victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Santos 0x1 Vitória - 29ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Corinthians - 30ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória

Para o confronto, o técnico Jair Ventura volta a contar com o volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Sport e volta para o time titular. Quatro jogadores vão precisar maneirar nas entradas para evitar o terceiro cartão amarelo e não ficarem de fora contra o Red Bull Bragantino. São eles: Aitor Cantalapiedra, Erick, Ramon e Edu, todos importantes para o time.

Em contrapartida ao retorno de Willian Oliveira, o comandante rubro-negro não conta com Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael. O quarteto não joga mais na temporada. O centroavante Carlinhos também é ausência, já que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Vasco.

Leia mais

Imagem - Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo

Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo

Imagem - Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Imagem - Vitória recebe Mirassol no Barradão para terminar rodada fora do Z-4

Vitória recebe Mirassol no Barradão para terminar rodada fora do Z-4

Mais recentes

Imagem - Bahia perde jogador titular para duelo contra o Sport; entenda

Bahia perde jogador titular para duelo contra o Sport; entenda
Imagem - Confira lista de relacionados do Vitória para pegar o Mirassol

Confira lista de relacionados do Vitória para pegar o Mirassol
Imagem - Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo

Veja em qual canal vai passar Vitória x Mirassol ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
01

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
02

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Qual foi a causa da morte da mãe de Mel Maia, Débora, aos 53 anos?
03

Qual foi a causa da morte da mãe de Mel Maia, Débora, aos 53 anos?

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas