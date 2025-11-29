LEÃO PRONTO

Vitória está pronto para enfrentar o Mirassol; veja a escalação titular

Partida acontece às 16h no Barradão

Alan Pinheiro

29 de novembro de 2025 às 15:01

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está escalado para enfrentar o Mirassol no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29). O Campeonato Brasileiro tem apenas mais três rodadas para o fim da competição e o Leão da Barra está entre os times que brigam para não terminar o ano com o gosto amargo do rebaixamento. Com a disputa ainda em aberto, o Rubro-negro tem o objetivo de acabar mais uma rodada fora do Z-4 e encaminhar a permanência na primeira divisão.

Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura volta a contar com o volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Sport e volta para o time titular. Quatro jogadores vão precisar maneirar nas entradas para evitar o terceiro cartão amarelo e não ficarem de fora contra o Red Bull Bragantino. São eles: Aitor Cantalapiedra, Erick, Ramon e Edu, todos importantes para o time.