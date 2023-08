Vitória fez cinco contratações na janela de transferência; veja balanço dos reforços

Iury Castilho foi uma das cinco contratações feitas pelo Vitória na janela de transferência do segundo semestre. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Focado em conquistar o acesso à elite do futebol nacional, o Vitória foi ao mercado e reforçou o time para o returno da Série B do Brasileiro. A diretoria rubro-negra contratou cinco jogadores na janela de transferência do segundo semestre, encerrada na quarta-feira (2), dia em que o nome do lateral esquerdo Edson Lucas foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele foi o último anunciado pelo Leão.



Antes dele, outros quatro já tinham sido regularizados pelo Vitória. Os volantes Dudu e Jhonny Lucas, bem como os atacantes Mateus Gonçalves e Iury Castilho, já estrearam com a camisa vermelha e preta.

Dudu e Mateus Gonçalves se firmaram entre os titulares. Jhonny Lucas teve a primeira oportunidade na rodada passada, contra o ABC, e Castilho vai debutar no onze inicial contra o Londrina, em função da suspensão de Léo Gamalho.

O reforço para a lateral esquerda não estava nos planos inicialmente. A busca se deu após a lesão de Felipe Vieira, ocorrida durante a janela. Titular da posição, ele machucou a coxa no último dia 24, em jogo contra a Chapecoense, segue em tratamento e ainda não tem previsão de retorno.

Como Marcelo era o único substituto de ofício e mostrou algumas falhas, a diretoria preferiu ampliar as opções do técnico Léo Condé, que na rodada passada, contra o ABC, preferiu escalar o atacante Matheusinho como ala. O clube também prorrogou o vínculo do lateral esquerdo Vicente, mas ele se recuperou recentemente de lesão muscular e está há seis meses sem jogar.

Dudu e Jhonny Lucas chegaram para dar variedade a uma posição que a diretoria pouco acertou até aqui. Atualmente em recuperação de lesão na panturrilha, Rodrigo Andrade era o único dos outros cinco volantes à disposição com vaga certa no meio-campo.

Pratas da casa, Léo Gomes perdeu espaço, assim como Marco Antônio, que precisou se afastar para tratar uma fratura na mão. Também revelado na Toca, Charlys ainda tem pouca experiência e vem treinando como zagueiro.

Fora dos planos, Pedro Bicalho nunca jogou a Série B e Matheus Trindade só entrou no decorrer de dois jogos. Antes usado como meia ofensivo, Gegê passou a fazer a função para cobrir a carência e tem encontrado oportunidades.

As contratações para o ataque já eram objetivos da diretoria, que havia sinalizado planejamento para trazer um atacante de beirada e um centroavante.

Mateus Gonçalves chegou e assumiu a primeira função rapidamente. Titular nos últimos seis jogos, ele só deixou o gramado antes do apito final uma vez, no segundo tempo contra o Sport. Ainda não marcou gols, mas já deu três assistências na Série B.

O Vitória tem outros cinco atacantes que atuam pelos lados do campo: Matheusinho, Zé Hugo, Wellington Nem, Osvaldo, que está lesionado, e Pablo Diogo, que só entrou no decorrer de quatro jogos.

Iury Castilho chegou para suprir a carência pela má fase dos centroavantes. Apesar de artilheiro do time na Série B, com quatro gols, ao lado de Wagner Leonardo e Léo Gamalho, Santiago Tréllez não conquistou a confiança do técnico Léo Condé e está fora dos planos do clube para o restante do campeonato. A diretoria rubro-negra tenta a rescisão do contrato do jogador.

Welder compõe o elenco, mas nunca se firmou como homem-gol do time. Contratado para ser o goleador rubro-negro na temporada, Léo Gamalho sofreu com algumas lesões e ainda precisou passar por cirurgia para tratar um câncer de pele. Recuperado, o centroavante voltou a jogar nos últimos quatro jogos e marcou dois gols.

Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, Léo Gamalho vai desfalcar o Vitória contra o Londrina, no jogo das 20h de segunda-feira (7), no estádio do Café. Ele dará lugar a Iury Castilho, que pode atuar pelos lados ou centralizado. A menos de uma semana na Toca, o jogador já mostrou o cartão de visitas ao garantir o empate em 2x2 com a Ponte Preta, na estreia do returno. Com 41 pontos, o Leão é o líder da Série B.

FORA DOS PLANOS

Durante a janela de transferência, o Vitória oficializou a saída de dois jogadores da Toca do Leão. O volante Diego Fumaça e o atacante Nicolás Dibble acertaram a rescisão contratual com o clube. Outros atletas também devem fazer o mesmo, a exemplo do meia argentino Diego Torres, que tem transferência encaminhada para o Manaus, que disputa a Série C. A negociação é dada como certa, mas ainda não foi oficializada.

Confira as contratações feitas pelo Vitória na janela do segundo semestre:

Edson Lucas (lateral esquerdo): Foi emprestado pelo Retrô, de Pernambuco, até o final da Série B.

Dudu (volante): Emprestado ao Vitória pelo Volta Redonda por um ano, com opção de compra.

Jhonny Lucas (volante): Emprestado pelo Goiás, tem contrato até o final desta temporada.

Mateus Gonçalves (atacante): Veio do América-MG e fechou contrato com o Vitória por dois anos.

Iury Castilho (atacante): Vindo do Cuiabá, assinou contrato por dois anos com o Vitória.

Jogadores que deixaram a Toca do Leão durante a janela:

Diego Fumaça (volante): Acertou rescisão com o Vitória.